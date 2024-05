Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore 9 Chi sostituisce Vittorio nella serie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilperde il suo pilastro:Conti.ha deciso dire la popolare soap di Rai 1, dove era presente fin dalla prima puntata, quando andava ancora in prima serata con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Un addio che in realtà era nell’aria già da un po’ di tempo (dalla scorsa stagionesi è allontanato per brevi periodi per recitare altrove comefiction Cuori) e che ora diventa decisamente effettivo. Anche se, va precisato, non è escluso un ritorno in futuro, come già accaduto ad altri personaggi (come ad esempio Gloria Radulescu che presta il volto a Marta Guarnieri, ex moglie diConti).ContiIl ...

Dopo sei anni l'attore lascia (per ora), la fiction che lo ha portato al successo. Anche se un pensierino lo aveva fatto anche in tempi non sospetti…

Alessandro Tersigni lascia “Il Paradiso della Signore” , la serie prodotta da Aurora Tv e Rai Fiction in cui dal 2015 […] Continua a leggere Alessandro Tersigni lascia “Il Paradiso delle Signore” dopo otto stagioni : l’annuncio in tv su Perizona.it

Il Paradiso delle signore 9, Tersigni dopo l'uscita: 'Matilde Decideranno gli autori' - Il Paradiso delle signore 9, tersigni dopo l'uscita: 'Matilde Decideranno gli autori' - alessandro tersigni ha confermato l'assenza di Vittorio nella nona stagione, ma non è escluso che Matilde possa esserci ...

Il Paradiso delle Signore, Tersigni non prenderà parte alla nona stagione: ‘È il momento di una pausa per Vittorio’ - Il Paradiso delle Signore, tersigni non prenderà parte alla nona stagione: ‘È il momento di una pausa per Vittorio’ - Uno dei personaggi principali della soap Il Paradiso delle Signore, alessandro tersigni ha rilasciato un’intervista a La Vita in Diretta. L’attore ha rivelato che non farà parte della nona stagione de ...

Morto Bernard Hill, l’attore che interpretava il capitano Smith in Titanic - Morto Bernard Hill, l’attore che interpretava il capitano Smith in Titanic - Si è spento all’età di 79 anni l’attore Bernard Hill, conosciuto per il ruolo del capitano Edward Smith in Titanic di James Cameron.