Il Paradiso delle Signore | Alessandro Tersigni lascia la serie - Vittorio non ci sarà la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilè uno dei grandi successi di Rai Uno e negli ultimi anni la soap ha tenuto compagnia ad un numero sempre crescente di spettatori. La nuovadellatuttavia, prevede l’uscita di scena di uno dei personaggi di punta, quello diConti, in quanto il suo interprete, l’amatissimo, non farà più parte del cast. Ecco cosa sappiamo riguardo questa news che sta facendo il giro del web. Il: il personaggio diConti esce di scena Il finale dell’ultimaandata in onda de Il, aveva già di per sé ...