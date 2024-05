Al via il corso base per volontari di Protezione Civile della Misericordia di Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arezzo, 6 maggio 2024 – Al via ilperdiorganizzato dalladi. Il primo incontro è fissato per martedì 7 maggio, alle 21.00, quando verrà avviato un perdi formazione che permetterà di acquisire conoscenze e competenze per intervenire in caso di emergenza e per portare un concreto contributo al superamento delle criticità. Gli appuntamenti, a partecipazione gratuita, saranno ospitati dalla sede storicadiin via Mindria, con il compimento del diciottesimo anno di età che è l’unico requisito richiesto per la partecipazione. Il, tenuto da formatori abilitati, ...