Base di Levante a San Lazzaro per l’elisoccorso | Gratarola | “Manca solo l' ok dell' Aeronautica”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Genova, 2 aprile 2024 – L'assessore alla Sanità Angeloa margine del consiglio regionale di oggi e in seguito ad un'interrogazione presentata sui servizi di elisoccorso in Liguria ha fatto il punto. “In merito alladia Sanin Sarzana, Regione Liguria ha posto in essere tutte le attività propedeutiche alla sua apertura, dagli accordi con l'Aeroclub Lunense Pietro Lombardi, che ospiterà laa quelli con Airgreen che eserciterà il servizio, dalla formazione del personale all'acquisto'hangar che ospiterà l'elicottero. Ora stiamo attendendo un'autorizzazionemilitare per arrivare alla conclusione dei lavori e rendere a tutti gli effetti operativo il servizio”. "Sul rinnovoa ...