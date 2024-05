Aggressione all’ospedale di Pontedera - l’Asl | Potenziato il servizio di vigilanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 - L'Asl Toscana nord ovest haildinei punti più a rischio (pronto soccorso, salute mentale, serd), ha rafforzato la formazione del personale incentrandola sulla gestione di potenziali situazioni di conflitto e ha messo in atto varie campagne di comunicazione dove è al centro il rispetto nei confronti dei sanitari. Lo rende noto l'azienda sanitaria dopo l'ennesima, per fortuna senza gravi conseguenza, avvenuta nei giorni scorsi al pronto soccorso di(Pisa). "Purtroppo le aggressioni a sanitari - spiega l'Asl in una nota - sono sempre più frequenti e spesso, come nel caso di, si tratta di eventi che non hanno risvolti gravi ma resta il fatto che tali comportamenti sono un campanello d'allarme che ...