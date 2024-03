Attesi tanti turisti nel weekend Potenziato il servizio dei rifiuti Fissati gli orari dell’isola ecologica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’arrivo delle festività pasquali vedrà come sempre il territorio preso d’assalto dai primi, in particolare i possessori di seconde case. Ragion per cui ildella raccolta differenziata non andrà in vacanza, sebbene siano statitemporanei in modo da conciliare le esigenze di tutti: residenti,e dipendenti di Ersu, desiderosi di trascorrere le feste con le rispettive famiglie. Partendo dall’isoladi via Vico, inaugurata di recente, durante il fine settimana di Pasqua aprirà domani dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 21 e lunedì dalle 14 alle 20. Tra oggi e domani, vista la chiusura di tutte le altre isole ecologiche, sarà effettuata un’ulteriore comunicazione informativa dell’apertura...