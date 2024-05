Aggredisce e ferisce un uomo in strada a Napoli | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aggredice econ un coccio di bottiglia untra via Casanova e Corso Novara a seguito di una liteunin. Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Sono intervenuti in via Casanova, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa. La segnalazione parlava di una lite con una persona ferita. I poliziotti, giunti in corso Novara all’angolo con via Casanova, hanno notato unche ne stava inseguendo un altro a piedi. Gli agenti li hanno bloccati entrambi ed hanno accertato che – poco prima – il fuggitivo aveva subito un aggressione a colpi di coccio ...