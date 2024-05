Affari Tuoi - le sorelle lombarde vincono | la maggiore fa un gesto inaspettato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dalla Lombardia al Teatro delle Vittorie disono arrivate duevulcaniche e simpatiche. Martina, la concorrente titolare, e Alessandra la sua accompagnatrice, nonché la sorella. Definite come “il diavolo e l'acqua santa” per via dei diversi caratteri, le due ragazze hanno mostrato un legame solido, di quelli che difficilmente possono sregolarsi. Ma quello che ha colpito più di tutto è stato lo spiazzante annuncio fatto a fine puntata da Alessandra. Un annuncio, questo, che ha commosso il pubblico di mamma Rai e Martina.puntata 6 maggio 2024: leconquistano il pubblico Dopo diciotto puntate di trepidante attesa, da Orsenigo in provincia di Como è arrivata Martina in compagnia dell'amata sorella ...

Affari tuoi, Martina dalla Lombardia shock: “Potrebbe essere l’ultima” - affari tuoi, Martina dalla Lombardia shock: “Potrebbe essere l’ultima” - Martina dalla Lombardia ad affari tuoi con la sorella: il diavolo e l’acqua santa La puntata di stasera, lunedì 6 maggio, di affari ...

Affari tuoi, Amadeus appare in sogno alla concorrente «con un pacco in mano» - affari tuoi, Amadeus appare in sogno alla concorrente «con un pacco in mano» - Nel corso delle varie stagioni di affari tuoi ne abbiamo viste davvero di tutti i colori, ma forse Amadeus in sogno delle concorrenti non lo avevamo mai sentito comparire. Eppure è ...

Stefano De Martino ad Affari Tuoi al posto di Amadeus, «si sarebbe trovato l'accordo»: le ultime indiscrezioni - Stefano De Martino ad affari tuoi al posto di Amadeus, «si sarebbe trovato l'accordo»: le ultime indiscrezioni - Stefano De Martino ad affari tuoi: secondo voci non ufficiali, si sarebbe trovato l’accordo che porterà il conduttore di Stasera tutto è possibile alla guida del gioco dei ...