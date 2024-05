Fi*** spaziali - vorrei essere quel pacco | Affari Tuo - ormone impazzito per Martina e Alessandra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pacchi, pacchi, pacchi. Sì, ovviamente siamo nel regno di Amadeus, adTuoi, il programma dallo strepitoso successo in onda su Rai 1 e ormai ampiamente entrato nel suo ultimo mese di programmazione stagionale e, soprattutto, nell'ultimo mese in assoluto in cui sarà condotto dal mattatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo, che dal prossimo anno passerà a Nove. Tant'è, ora al comando c'è Amadeus. E ovviamente la puntata di lunedì 6 maggio non fa alcuna eccezione. Una puntata che ben presto si è infuocata, nel senso più malizioso del termine. La ragione? Ecco che la pacchista designata come concorrente destinata a misurarsi con i pacchi e con la sorte èda Orsenigo, provincia di Como, dunque in rappresentanza della Lombardia. Il punto è che è bellissima: bionda, molto tatuata, diversi piercing, ecco che il pubblico subito si infiamma. ...