Nonna Silvi conquista gli sceicchi e vola in Qatar | Un’emozione cucinare per loro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Montespertoli, 27 aprile 2024 – Quando in posta è arrivata la mail, sembrava uno scherzo. Un invito in un italiano confuso. Il mittente? Una famiglia "molto importante ed altrettanto riservata". "Vi aspettiamo a Palazzo Reale. Ci farebbe piacere ospitare lacome nostra chef personale e assaggiare i suoi famosi piatti". Le ricette che hanno fatto il giro del mondo diventando ormai virali e approdando addirittura in Medio Oriente, sono quelle di Silvana Bini che presto volerà in. Dal 3 al 7 maggio la celebre, 83 anni, originaria di Montespertoli e star dei social (in quanto a follower ha di recente superato su Instagram Antonino Cannavacciuolo, arrivando seconda in Italia solo a Benedetta Rossi), si metterà ai fornelli per la famiglia Al Thani, una delle più potenti del mondo. A volerla al suo ...