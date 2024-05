Acquazzoni e temporali in arrivo - Giuliacci | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un fine settimana all'insegna della stabilità non è la conferma della fine del freddo e del maltempo. A confermarlo è il colonnello Mario, che sul sito meteo.it scrive che presto "l'ennesima perturbazione proveniente dall'Atlantico" farà tornare la pioggia. Il cambiamento sarà chiaro già da oggi. Le prime piogge bagneranno il Nord e in particolare in Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige e Friuli. Qualche precipitazione, però, interesserà anche la Toscana. Nessuna brutta sorpresa per il Centro-Sud. Poi il netto cambio di passo. "Con l'avanzata della perturbazione sulla nostra Penisola, martedì 7bagneranno a tratti praticamente tutto il Nord e più giù anche Toscana, Umbria, Marche, zone interne del Lazio e Abruzzo", spiega l'esperto, ...