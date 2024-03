Senza fine Giuliacci | maltempo estremo | cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Sono pessime le previsioni del tempo del colonnello Mario. Il meteorologo, in mezzo alla neve, annuncia il meteo per i prossimi dieci giorni in un video pubblicato sul suo canale Youtube e in sostanza spiega che neve e pioggia sono: "La neve mi sta superando in altezza! Dopo questa perturbazione appena giunta oggi, domenica 10 marzo, ne giungerà un'altra più intensa, che porterà piogge su tutto il centro nord, su Campani e Sardegna, nevicate abbondanti su tutto l'arco alpino, almeno 30 centimetri su gran parte dell'arco alpino. Piogge abbondanti sull'alto Piemonte, laghi lombardi, Levante ligure, Toscana, Umbria e Lazio", spiega. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per i prossimi giorni. "Lunedì 11 marzo questa perturbazione giunta domenica insisterà al centro sud", sottolinea Mario ...