A un passo dalla Guerra Mondiale La Nato studia intervento diretto in Ucraina Ma l’Europa è messa male - ecco perché

(Di lunedì 6 maggio 2024) Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, l‘esercito Russo sta avanzando velocemente ine l’impressione è che la resistenza delle truppe di Zelensky sia ormai agli sgoccioli. Putin ha assestato l’attacco decisivo, o almeno queste sono le notizie che arrivano dal fronte ucraino. Il timore dell’Alleanza Atlantica è che questo possa accadere entro una decina di giorni e che la caduta di Kiev possa avere conseguenze gravi in tutti i Paesi baltici. Per questo i vertici, pur senza comunicazioni ufficiali, stannondo un piano operativo che prevede, a determinate condizioni, il coinvolgimento di truppe occidentali nel conflitto. Quello che sembrava essere un evento impossibile, anche se più volte evocato dal Presidente Francese Macron, ora sta prendendo corpo in modo preoccupante. Il timore della ...

Washington, 24 aprile 2024 – Per la prima volta dall’inizio della guerra, Kiev ha ricevuto Missili Atacms a lungo raggio dagli Stati Uniti. L’Ucraina li ha utilizzati per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e nella ...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Macron? Un Passo avanti eccessivo e azzardato . Non lo condivido. Il problema non è inviare le truppe. L'Europa deve mandare avanti il progetto di difesa comune e esercito comune europeo ma ci vuole anche una politica ...

Precipita da una via ferrata in val Gardena e muore. Incidenti mortali anche a Bressanone e in Val Casies - Precipita da una via ferrata in val Gardena e muore. Incidenti mortali anche a Bressanone e in Val Casies - Bolzano – Drammatico schianto auto-moto: Raphael Wieland muore a 14 anni, ferito gravemente il padre Arnold, 52enne. Viaggiavano in sella a una Harley Davidson. Una delle vetture in marcia lungo la st ...

Xi Jinping in Europa: il rinnovato dialogo europeo tra speranze e sfide - Xi Jinping in Europa: il rinnovato dialogo europeo tra speranze e sfide - In un clima di crescente incertezza geopolitica e tensioni internazionali, il presidente cinese Xi Jinping in Europa inaugura il suo ...

L'ultima della Meloni: di corsa con i bersaglieri - L'ultima della Meloni: di corsa con i bersaglieri - Siparietto ad Ascoli. Oggi in Cdm le regole sul fotovoltaico a terra. Urso: "llva, pronti 150 milioni" ...