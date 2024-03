Canoa e Canottaggio | le Fiamme Gialle protagoniste delle gare tra Roma e Piediluco

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024) Week end diquello appena trascorso per ledi Sabaudia. Trai finanzieri del III Nucleo Atleti si sono divisi tra(TR), rispettivamente per il Campionato Regionale divelocità sulla distanza di 5000 metri e per la partecipazione al 38° Memorial “Paolo d’Aloja, gara internazionale diNello specifico a, sulle calme acque del Tevere, ospiti del Circolo Canottieri Aniene, i canoisti della Sezione Giovanilehanno partecipato, con le categorie Over 14, ai Campionati Regionali metri 5000 mentre, i più piccoli, hannoggiato sulla ...