A Genova è far west | quattro ultrà della Sampdoria accoltellano e picchiano due genoani

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo gli scontri di ieri continua la violenza tra i tifosie quelli del Genoa. Nel pomeriggioblucerchiati sono entrati in un bar a Nervi, in via Oberdan, e hanno accoltellato a un braccio un genoano. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice giallo al San Martino. I tifosi, durante la rissa, hanno danneggiato il locale. Sul posto sono intervenute le volantipolizia. Itifosi sono stati fermati e portati in questura. Secondo una prima ricostruzione isarebbero entrati dentro il bar dove c’erano duee li avrebbero aggrediti. Una delle vittime, 40 anni circa, sarebbe stato colpito con un coccio ...