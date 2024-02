Esplosero un petardo in curva Fiesole | arriva il Daspo per quattro ultrà della Fiorentina

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Firenze, 15 febbraio 2024 – La loro colpa è quella di aver esploso unindurante la gara di Conference League dello scorso 5 ottobre contro il Ferencvaros. Per questoultrassono stati sanzionati con undi due anni. La Digos, a seguito di accertamenti sulla vicenda, ha individuato come presunti responsabili un gruppo di giovani fiorentini (tra i quali anche un minorenne) di età compresa tra i 17 e i 28 anni. Oltre ad aver esploso unsi sono resi colpevoli anche dell’accensione di alcuni fumogeni. Altriprovvedimenti didurata di un anno, sono stati invece emessi pertifosi ...

