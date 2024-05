A Foiano la scuola sempre al centro dell’attenzione e degli investimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arezzo, 6 maggio 2024 – L’Amministrazione Comunale didella Chiana esprime soddisfazione per gli interventi che hanno coinvolto l’Istituto Omnicomprensivo G.Marcelli di. In questi anni la città diè stata protagonista importante nella progettazione e realizzazione di progetti innovativi nel mondo della. L’azione di rinnovamento, che ha trovato il suo apice nel finanziamento di oltre 7 milioni di euro della nuova, ha coinvolto nel tempo vari ambiti, dalla tecnologia alle infrastrutture, ed oggi questo nuovo restyling dell’Istituto Omnicomprensivo Marcelli dimostra la grande vivacità dell’universodella Chiana. Grazie alle risorse provenienti dai fondi PNRR, sono stati progettati interventi di investimento in ...