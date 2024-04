Foiano di Val Fortore - carabinieri a scuola per parlare di legalità

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito degli incontri organizzati per promuovere la cultura delladella stazione di Baselice hanno fatto visita allasecondaria di primo grado didi Val, facente parte dell’istituto comprensivo statale di San Marco dei Cavoti. Il comandante della stazione, maresciallo Francesco Pio Tomaiuolo ed i suoi militari sono stati accolti dai giovani studenti e dai loro professori, accompagnati dal responsabile del plesso scolastico, prof. Giuseppe Papa, che ha portato i saluti della dirigente scolastica, prof.ssa Maria Cirocco. Si è quindi tenuto un costruttivo e partecipato incontro-dibattito sui temi dellain generale, del bullismo e del cyberbullismo, durante il quale tante sono state le curiosità espresse ...

