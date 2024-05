7 maggio - la giornata del lavaggio delle mani Sos tra gli italiani | lo fanno sempre meno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 72024 – Non smettere mai di informare, formare e sensibilizzare tutti, grandi e piccini, pazienti e non, in ospedale e fuori, alla cultura della corretta igiene. Perché, proprio le, rappresentano il principale veicolo per la trasmissione di infezioni. È questo l’obiettivo dellamondiale dell'igiene, ricorrenza promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità e che ricorre oggi. Una pratica che può sembrare banale, e che proprio per questo può venire trascurata. E invece può salvare tante vite umane, milioni. Ma gli, dopo la pandemia, hanno calato l’attenzione. È quanto emerge dall’indagine condotta dai ricercatori della Cattolica e dell’istituto Bilendi, in collaborazione con gli ...