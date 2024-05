L’oroscopo di domani 9 maggio 2024

Xi a Parigi per incontrare Macron, in programma colloqui su commercio e Ucraina - Xi a Parigi per incontrare Macron, in programma colloqui su commercio e Ucraina - PARIGI (Reuters) - Il presidente cinese Xi Jinping si è svegliato a Parigi questa mattina in occasione della sua prima visita in Francia in cinque anni, con il commercio e la guerra della Russia con l ...

Gp Miami, la prima volta di Lando Norris: Verstappen secondo, anche la Ferrari sul podio con Leclerc - Gp Miami, la prima volta di Lando Norris: Verstappen secondo, anche la Ferrari sul podio con Leclerc - Prima vittoria del pilota della McLaren, che precede il campione del mondo e il monegasco. Quarto Sainz ...

L'Emmerdeur. Non solo di sinistra. La vulgata antifascista dei liberali - L'Emmerdeur. Non solo di sinistra. La vulgata antifascista dei liberali - Una appassionante disputa: Mack Smit, Volpe, Del Noce, De Caprariis. Condannato il fascismo e la dittatura, si può fare revisionismo e capire meglio come ...