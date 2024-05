60enne travolto e ucciso da pirata della strada a Conversano Bari | stava aiutando il figlio rimasto a piedi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un uomo di 60 anni è morto sullatrae Cozze, in provincia di, investito da unil

Una ragazza di 21 anni , Sara Romano , è stata investita e uccisa a Napoli all'alba di oggi da un'auto pirata in via Cattolica, una strada di collegamento tra la zona di...

Alla fine si è consegnato il pirata della strada che all’alba ha investito e ucciso a Napoli una ragazza di 21 anni, Sara Romano, che stava tornando a casa al termine di una serata con le amiche. Un paio d’ore prima, in circostanze quasi analoghe, ...

È stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Poggioreale il 29enne ritenuto responsabile della morte di Sara Romano , la 21enne che all’alba di oggi è stata investita e uccisa da un suv in via Cattolica, tra Coroglio e via Cavalleggeri, a ...

