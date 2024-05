Napoli - si costituisce il pirata della strada che ha ucciso una 21enne Domenica di sangue sulle strade italiane

(Di domenica 5 maggio 2024) Alla fine si è consegnato ilche all’alba ha investito euna ragazza di 21 anni, Sara Romano, che stava tornando a casa al termine di una serata con le amiche. Un paio d’ore prima, in circostanze quasi analoghe, un’altra giovane, di 27 anni, era rimasta ferita gravemente ed è ora in prognosi riservata dopo essere stata travolta da una vettura che si è fermata...

