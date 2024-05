30 euro per un voto - 20 per il ballottaggio | sette arresti dopo le elezioni comunali

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Le norme attualmente in vigore consentono solo ai cittadini italiani residenti in un Paese Ue di votare per le elezioni Europee nei seggi allestiti presso le sedi della rete diplomatica del nostro Paese. Queste norme, ...

Acque, 121 milioni di euro di investimenti nel 2023: approvato il bilancio foto - Acque, 121 milioni di euro di investimenti nel 2023: approvato il bilancio foto - In particolare, nel 2023, gli investimenti sono saliti a 121 milioni, corrispondenti a 152,2 euro per abitante per anno ... 94,4% di loro si è dichiarato soddisfatto, con un voto medio di 7.2 e con ...

Voto di scambio a Napoli, parla Gratteri: “Le mafie offrono perché qualcuno compra. È la politica che si presta” - voto di scambio a Napoli, parla Gratteri: “Le mafie offrono perché qualcuno compra. È la politica che si presta” - voto di scambio, parla il capo della Procura di Napoli Gratteri: "Attenzione anche per le Elezioni europee, abbiamo tutti gli strumenti e investigatori ...

Voto di scambio, scattano le manette per consigliere municipale Fdi - voto di scambio, scattano le manette per consigliere municipale Fdi - in cambio della promessa di un pacchetto di voti per un corrispettivo di 30 euro per ciascun elettore“. Il gip, inoltre, fa sapere: “Non sembra allo stato essere dimostrata l’esistenza un più ...