WWE | Possibile piccola modifica al nome di Tanga Loa

(Di domenica 5 maggio 2024) Ieri sera a Backlash abbiamo assistito al debutto diLoa che si è unito alla “nuova” Bloodline guidata, almeno in apparenza, da Solo Sikoa. Il wrestler si è così riunito con il fratello Tama Tonga con i due che per anni in Giappone hanno lottato con ildi Guerrillas Of Destiny. Non è da escludersi, ora, un “piccolo” cambiamento aldiLoa da parte della WWE. Tonga Loa Secondo quanto evidenziato da Wrestlingnews.co, la WWE ha registrato i nomi di Tama Tonga eLoa recentemente sbarcati in WWE ed entrati di prepotenza nelle dinamiche della Bloodline. I due fratelli sono stati messi sotto contratto praticamente nello stesso momento, facendoli poi debuttare a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Con riferimento all’ultimo arrivato, va segnalato che la federazione ...