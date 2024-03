Bollette del gas | è stangata Mercato libero | famiglie ko Ma è possibile difendersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Firenze, 18 marzo 2024 - Numerosehanno segnalato ad Adiconsum aumenti spropositati sulledel gas, arrivando anche del 300% in più rispetto a quelle dei mesi precedenti. Questo fenomeno non è dovuto solamente all’incremento dell’Iva, tornata al 22% dopo il precedente taglio deciso dal governo per contrastare il caro-energia. Come noto, dal 10 gennaio le tariffe previste per la vendita del gas non sono più stabilite da Arera, ma dal. I gestori, cioè, decidono autonomamente il prezzo da applicare in bolletta. "La normativa Arera – spiega Antonello Simone, presidente di Adiconsum Toscana – prevede però che, nel caso in cui intenda effettuare una modifica unilaterale del contratto, il fornitore debba comunicarlo al cliente in forma scritta almeno tre mesi prima della modifica". "Peccato però – prosegue – che non ...