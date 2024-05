Crolla una porzione delle mura antiche di Volterra | un ferito - non si escludono altri crolli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Un trattomedievali dito questa mattina nella zona di San Felice, causando il ferimento di una persona e la chiusura della strada sottostante. Il crollo, avvenuto intorno alle 12.30, ha interessato un tratto dinei pressi di Porta San Felice, in via della Petraia. Secondo quanto ricostruito, una frana ha causato il cedimento di una, che sono poite sulla strada sottostante. Un passante è rimastoin modo lieve ed è stato soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell’ordine e un’unità cinofila per scongiurare il pericolo di ulteriori. L’area è stata messa in sicurezza e la ...