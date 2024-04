LIVE F1 - GP Cina 2024 in DIRETTA | Verstappen vince a Shanghai davanti ad un favoloso Norri - Ferrari ai piedi del podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Neppure le due safety car sono riuscite a mettere in discussione la vittoria di. L’olandese ha dominato in lungo ed in largo questa gara, lasciando la prima posiziona as nel momento del pit stop. 10.49 Momento commovente con Zhou che ha parcheggiato la monoposto sul rettilineo prendendosi l’ovazione del proprio pubblico. Una volta scelto dall’auto ed essersi tolto il casco, il pilota cinese si è visibilmente commosso. 10.47 Questa la classifica del GP di: Max1 2 LandoS 2 3 Sergio PEREZ 24 Charles LECLERC 1 5 Carlos SAINZ 1 6 George RUSSELL 2 7 Fernando ALONSO 3 8 Oscar PIASTRI 2 9 Lewis HAMILTON 2 10 Nico HULKENBERG 2 11 Esteban OCON 2 12 Alexander ALBON 2 13 ...