Volley | Civitanova Anzani saluta dopo cinque stagioni da protagonista

Ben 75 atleti si sono dati appuntamento a Civitanova per la terza prova del campionato zonale della classe Ilca 2024: ottime le prove degli atleti di casa. E c’è attesa per questo fine settimana, da venerdì a domenica, quando in città arriveranno centinaia e centinaia di partecipanti per la ... Continua a leggere>>