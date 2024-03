Pianosi alle Olimpiadi | è cresciuto nel club vela Portocivitanova

(Di martedì 26 marzo 2024) Il diciannovenne pesarese Riccardonel, è stato chiamato a rappresentare l’Italiadi Parigi (le gare disi disputeranno a Marsiglia) per la specialità della formula kite. Dopo l’argento conquistato nelle acque spagnole di Los Alcázares, in occasione dei Campionati Europei, è arrivata la notizia della convocazione di, tesserato per la Marina Militare e attualmente al secondo posto nel ranking mondiale, argento agli Europei conclusi l’altro ieri, oro agli Europei 2023 e Bronzo Mondiale 2023. "Questo – ha detto– è un momento particolarmente felice per la mia carriera: sapere che rappresenterò la mia Nazione...

