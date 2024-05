Cre in cammino sul sentiero della vita - festa in Seminario per la presentazione - Foto e video

Cre in cammino sul sentiero della vita, festa in Seminario per la presentazione - Foto - L’EVENTO. Sabato sera, 4 maggio, la seconda serata con gli animatori dedicata alla nuova stagione dei Centri ricreativi estivi. Il Vescovo: una meraviglia vedere tanti giovani pronti per un’avventura ... Continua a leggere>>

Turismo lento: il cammino dei Forti per scoprire le bellezze settempedane - Un anello di 120 chilometri che parte e finisce a San Severino Marche Il cammino dei Forti, un'avventura che celebra la storia e la bellezza del territorio settempedano percorrendo un anello di 120 ch

Il cammino dei Forti scelto da tantissime persone tra 25 aprile e 1 maggio - L'iniziativa, ideata e promossa dall'associazione Pranzo al Sacco con il contributo del Comune, ha portato oltre cento persone a esplorare le antiche fortezze e i paesaggi mozzafiato che caratterizzan