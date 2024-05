Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2024 ore 08 | 30

(Di domenica 5 maggio 2024)DEL 5 MAGGIO 2025 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO NEBBIA A BANCHI SULLA A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E PONZANONO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLACONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PROSEGUE FINO ALLE 21.00 LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE E TRENITALIA IN CHIUSURA, LA FERROVIA METRE DA LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA CON INTERVENTI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ANTICIPATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI ...

Viabilità DEL 4 MAGGIO 2024 ORE 18.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON RACORDO ANUALARE DOVE SEGNALIAMO DELLE CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA PRENESTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI ... Continua a leggere>>

È un'altra formula che ha fatto scuola ed è stata premiata a Roma come migliore provvedimento d'... Grazie a esso abbiamo potuto realizzare con 3,8 milioni di euro il completo recupero della viabilità ... Continua a leggere>>

... fino alla fine della manifestazione domenica 5 maggio saranno vietati il transito e la sosta nelle seguenti vie e piazze: via Belenzani, via Verdi (da piazza del Duomo a via Rosmini), via Roma (lato ... Continua a leggere>>