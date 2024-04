Gran Premio di Formula 1 in Cina - Max Verstappen vince la Sprint race

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - Max, leader del campionato del mondo di1, ha vinto la garadeldella, quinto appuntamento stagionale di 24, disputata sulla pista di Shanghai. L'olandese della Red Bull ha preceduto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) e il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Pèrez. Seguono le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Lando Norris, partito in pole, alla fine è arrivato sesto davanti al suo compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri. Il due volte campione del mondo Fernando Alonso, terzo fino a tre giri dalla fine, insidiato dal trio Pèrez-Leclerc-Sainz, e' entrato in contatto con Sainz e ha dovuto arrendersi. Grazie alla vittoria,recupera altri ...

