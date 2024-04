Il cuore verde batte ancora a fatica Parco urbano | cure e cicatrici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le giornate sono più lunghe, l’aria più mite e, come ogni anno con l’affacciarsi della primavera, sono in tanti a tornare a vivere con più assiduità il. L’area, però, pur essendo fruibile, dopo l’alluvione non ètornata all’antico splendore. Perché questo accada serviràtempo, ma a quanto pare l’estate non andrà tutta persa. A dare la notizia è l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta: "La priorità è la sistemazione del laghetto, anche per il bene degli animali che lo popolano. Stiamo procedendo con una sistemazione ad hoc che dovrebbe essere completa entro fine maggio". IlFranco Agosto sarà riqualificato grazie alle donazioni, fra cui i 500mila euro giunti dalla rete televisiva La7. Alcune zone, però, dovranno ...