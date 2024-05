Usa - nuovo attacco di Trump | Amministrazione Biden come la Gestapo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 5 maggio 2024) I commenti dell'ex presidente nel corso di un evento a Mar-A-Lago in Floridadell'ex presidente degli Stati Uniti, Donaldall'del presidente degli Usa, Joe. Nel corso di un evento a Mar-A-Lago in Florida con i donatori il candidato Repubblicano alla corsa per la Casa Bianca ha paragonato l'alla