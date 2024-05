Una nessuna centomila – In Arena - Foglietta | Ci vuole un’educazione nelle scuole

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 5 maggio 2024) AnnaROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una– In”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di Andrea Delogu, con Carolina Di Domenico in collegamento da via Asiago a Roma, nella lunga staffetta anche dietro le quinte. “È una preparazione che va avanti da molto tempo. Anche nell’occasione del concerto che è stato rimandato perché Fiorella non stava bene, io e Massimiliano avevamo scritto un testo, un po’ diverso da quello di questa sera. Poi sono successe molte cose, i femminicidi di Giulia Tramontano, quello di Giulia Cecchettin, e quello ha cambiato tutto. Io lo definisco l’anno zero per quanto riguarda la questione della ...