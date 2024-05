Un regalo meraviglioso al generale Vannacci | anche Saviano stronca Schlein e Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) "Ignoriamolo". Si torna a parlare del perfetto suicidio politico (da un punto di vista comunicativo) del Pd, della campagna-social lanciata dal partito di Ellycontro ilRoberto, il contestatissimo candidato della Lega. Una campagna per ignorarlo che, però, ha sortito un effetto diametralmente opposto: si parla soltanto die il Pd è stato ricoperto di sfottò, compresi quelli copiosi dei suoi militanti, per un autogol così clamoroso. E a sorpresa, tra chi punta il dito contro i dem per la bislacca scelta, eccoRoberto. Mister Gomorra era l'ospite di cartello a In altre parole, la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella di sabato 4 maggio. E, interpellato sulla campagna contro il ...