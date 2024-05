Vannacci può essere eletto o no? Cosa dice la legge sul generale candidato alle europee

(Di venerdì 3 maggio 2024) IlRobertocon la Legaelezioni, nella circoscrizione del Centro Italia. Si tratta della stessa zona in cui ha prestato servizio fino a poco fa, prima di mettersi in aspettativa. Secondo alcuni questo significa che la sua elezione sarebbe irregolare, ma il ministro della Difesa ha smentito che sia così.

Dietro la piuttosto ovvia difesa dei candidati territoriali, i governatori del Nordest elaborano una linea di contrapposizione rispetto alla decisione di Matteo Salvini di candidare il generale Roberto Vannacci in tutte le circoscrizioni, anche se da indipendente leghista, per le elezioni europee . ... Continua a leggere>>

Scontro a distanza tra Luca Zaia e Roberto Vannacci . Il presidente del Veneto, dopo aver mantenuto per giorni il silenzio sulla candidatura del generale , rende esplicita la sua divergenza dalla scelta di Matteo Salvini. «Io ho i miei candidati. Mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che ... Continua a leggere>>

Aumentano i dubbi sulla possibile ineleggibilità di Roberto Vannacci nella circoscrizione dove si presenta come capolista, il Centro Italia. Pare che alcuni parlamentari presenteranno una richiesta di chiarimenti agli uffici circoscrizionali elettorali, appellandosi al codice dell’ordinamento ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee: chi sono i capolista e i primi candidati - Controcorrente la Lega, dove il segretario Matteo Salvini non si candida sponsorizzando il generale Roberto vannacci, a cui vanno due circoscrizioni. Non è in corsa nemmeno il numero uno del Movimento ... Continua a leggere>>

Salvini e il conflitto d’interessi degli spot elettorali leghisti in Autogrill - Il titolare del ministero dei Trasporti Salvini ha fatto tappezzare gli Autogrill con i suoi manifesti per le Europee, tra cartelloni esterni e totem digitali. L'ombra del conflitto di interessi. Continua a leggere>>

Zaia esce allo scoperto: «Non voterò vannacci alle elezioni europee» - Le uscite di vannacci «Il “generale”, come ama farsi chiamare. E lo dico da obiettore di coscienza» puntualizza, ironico, il presidente Zaia, per poi rispondere alla domanda: «Alcune sue ... Continua a leggere>>