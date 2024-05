Un donna di 41 anni precipita dall' aerofune e muore in Valtellina | disposto il sequestro dell' impianto

Una Donna di 41 anni è morta sulle alpi Orobie in Valtellina dopo essere precipitata da un impianto sportivo dell’aerofune Fly Emotion, ad Albaredo San Marco, in provincia di Sondrio. La 41enne stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle del Bitto, che collega Albaredo e Bema quando, per ... Continua a leggere>>