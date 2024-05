TS – Bernardeschi show con il Toronto | capolavoro dell’ex Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-05 16:32:33 Arrivano conferme da TS: Ilsi è vestito di made in Italy anche senza Insigne e a prendersi la copertina ci ha pensato. L’ex giocatore dellantus è stato il protagonista indiscusso contro Dallas: ha realizzato una doppietta e anche un assist. Ma la sua partita non era iniziata nel migliore dei modi. Prima gli è stato annullato un gol per fuorigioco e poi nei minuti di recupero ha sbagliato un calcio di rigore, segnando sulla respinta.con ilNel secondo tempoha dipinto un’opera d’arte con un gol “alla Robben”: dribbling ad entrare dentro il campo e tiro a giro sul secondo palo. Un arcobaleno imparabile per il portiere avversario. All’82’ ha impreziosito la sua partita con un ...