Il Toronto finalmente vince - ma Bernardeschi sbaglia | “Siamo tutti distrutti per lui”

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilè tornato alla vittoria dopo tre sconfitte di fila, ma la gioia per la vittoria è stata offuscata dall'errore dal dischetto di Federico. Il tecnico Herdman usa parole che fanno capire quanto sia benvoluto il carrarino dalla squadra: "Siamoper lui".

