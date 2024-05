Trionfo di Simone Raccani al Memorial Daniele Tortoli | Zalf Fior domina a Montalto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 5 maggio 2024) Con un attacco nell’ascesa finale che da Ponte Romito porta al traguardo di, il ventitreenne vicentino) ha conquistato davanti a un gran pubblico, la decima edizione del, trofeo Petroli Firenze, Coppa Ittedi, svoltosi con partenza e arrivo anel comune di Pergine-Laterina. Una splendida corsa per Elite e Under 23 che ha visto al via in una bella giornata primaverile, ben 197 corridori delle migliori formazioni italiane e alcune straniere. Impeccabile l’organizzazione del Gsdiretto da Mauro Cerri e con tanti validi collaboratori.tre anni fa vinse una delle gare più belle d’Italia in categoria, il Gp Capodarco, nel ...