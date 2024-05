Ciclismo | a Simone Raccani il Memorial Daniele Tortoli

(Di domenica 5 maggio 2024) Montalto di Pergine Valdarno (Arezzo)- Finale tutto della Zalf Euromobil Desirèe Fior nella decima edizione delsulla strade del Valdarno a ricordare un indimenticabile direttore sportivo del. Ha vintoche è riuscito a sganciarsi dal gruppo di testa giungendo al traguardo con appena sei secondi di vantaggio nei confronti degli inseguitori. A completare il successo della formazione veneta il secondo posto di Chesini che ha avuto la meglio su Parravano in un gruppo che la salita verso il traguardo ha frazionato. Alla gara nazionale valdarnese hanno preso il via in 197 dei 216 iscritti.ORDINE DI ARRIVO: 1)(Zalf Euromobil Désirée Fior) km 171,5, in 4h32’33”, media km 39,093; 2)Cesare Chesini ...

