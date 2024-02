Epilessie rare, la transizione dall'età pediatrica a quella adulta è un percorso da migliorare sul territorio nazionale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Emilia-Romagna all’avanguardia nelle nuove cure, grazie a centri di eccellenza per la diagnosi e il trattamento dei pazienti 23 febbraio 2024 – Prosegue la road map “: stato dell’arte e nuovi orizzonti di cura” realizzata e promossa da Motore Sanità con il contributo non condizionante di Jazz Pharmaceuticals, per diffondere la conoscenza delle