(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per il 2024 restano le date del 28 maggio e del 30 luglio per ildi, ma dopo dovrebbe esserci un semestre comune e una graduatoria successiva. Parere contrario dell'Ordine dei medici

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Verso lo Stop al numero chiuso nelle Facoltà di Medicina . "Esprimo molta soddisfazione per l'adozione, da parte del comitato ristretto , del testo base che verrà ora esaminato in Commissione Istruzione al Senato. E' stato un lavoro intenso che ha trovato la ... (ilgiornaleditalia)

È la fine del numero chiuso a Medicina . O, almeno, questo è l’obiettivo. Ad annunciarla è stato il presidente della commissione Istruzione del Senato, Roberto Marti, annunciando che il comitato ristretto della commissione ha adottato all’unanimità il test o base sulla delega al governo per la ... (lanotiziagiornale)

Passo avanti della commissione Istruzione al Senato , che ha adottato il testo base per la riforma dei corsi universitari di Medicina . La norma prevede che le iscrizioni siano aperte, e che dopo il primo semestre ci sia un test di selezione. Ma l'iter della riforma non è ancora concluso: se tutto ... (fanpage)

medicina, stop al numero chiuso: i test ancora nel 2024. Ecco come iscriversi dal 2025: semestri e requisiti, la guida - e in medicina veterinaria. A partire dal 2025, quindi, gli aspiranti dottori potranno iscriversi al primo semestre di questi corsi senza la necessità di superare un test di ingresso preliminare.ilmessaggero

Stop al numero chiuso a medicina, Tommasetti (Lega): "Passo avanti decisivo per l’eliminazione" - Politica: "Un passo avanti decisivo per l'eliminazione del numero chiuso a medicina". Lo annuncia il professor Aurelio Tommasetti ...cilentonotizie

medicina, verso l'addio al test di ingresso a numero chiuso: come funzionerà l'accesso alla facoltà - Per il 2024 restano le date del 28 maggio e del 30 luglio per il test di medicina, ma dopo dovrebbe esserci un semestre comune e una graduatoria successiva. Parere contrario dell'Ordine dei medici ...vanityfair