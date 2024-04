Operaio cade da un edificio in ristrutturazione e muore | è il terzo incidente sul lavoro in Lombardia in un giorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Undi 55 anni è morto oggi pomeriggio a causa della caduta dall’che stava ristrutturando. È successo in un cantiere di Asola, centro del Mantovano in via Nazario Sauro. Dai primi accertamenti, è precipitato da un’altezza di circa 4 metri ed è deceduto all’istante. I soccorsi giunti in cantiere non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri che dovranno fare tutti gli accertamenti del caso. Secondo i dati Inail il numero di decessi sulnella prima parte del 2024 è in aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli altri incidenti suldi oggi Non è che ilsulnella giornata di oggi martedì 16 aprile. Undi 62 anni è precipitato ...

