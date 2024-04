Stellantis conti in calo in attesa nuovi modelli Tonfo in Borsa -10%

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30 apr. (askanews) –chiude il I trimestre 2024 con ricavi e consegne ine un po’ di pressione sui margini, ma guarda con ottimismo soprattutto alla seconda metà dell’anno grazie all’arrivo di 25, di cui 18 bev. Negativa la reazione in: il titolo ha chiuso indel 10% a 20,8 euro, mandando in fumo circa 8 miliardi di capitalizzazione in una giornata pesante per il comparto, penalizzato anche daisotto le attese di Volkswagen (-4,8% a 133,1 euro). Nei primi tre mesi i ricavi sono diminuiti del 12% a 41,7 miliardi (-12%), le consegne del 10% a 1,335 milioni di unità, mentre l’Aoi margin è stato del 10-11%. Stabili invece le vendite ai clienti a quota 1,5 milioni di unità per effetto di riduzione delle scorte di ...

Continua la frenata delle auto elettriche in Ue e in particolar modo in Italia. Gli ultimi dati, relativi al mese di marzo pubblicati da Acea, certificano il fallimento delle politiche green europee, con le immatricolazioni delle auto elettriche a batteria in calo dell'11,3%, rispetto all'anno ...

8.40 Le vendite globali di veicoli elettrici (Bev)e a basse emissioni (Lev) di Stellantis nel I trimestre 2024 sono aumentate rispettivamente dell'8% e del 13% rispetto al I trimestre 2023. Previsto lancio nuovi modelli elettrici nel 2024 Tuttavia, i ricavi netti per l'azienda nello stesso ...





