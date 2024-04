I volontari di Citizen Scienze puliscono la spiaggia libera di Marinella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 14 aprile 2024 - Un gruppo di biologi e studenti della scuola secondaria “2 Giugno”, liceo scientificoapplicate “Capellini”, liceo linguistico “Mazzini”, insieme agli operatori esperti di Percorsi nel Blu, Blue Life, Amici dell’Isola del Tino e Life on the Sea ha ripulito e registrato il materiale biologico presente sulladi. Il progetto diScience è promosso per effettuare la raccolta dei dati e di pulizia delle spiagge della costa ligure e toscana promosse dalla rete di Percorsi nel Blu. Le operazioni di registrazione e raccolta sono state coordinate da Erika Mioni, docente dell’IC2 e biologa responsabile del progetto, con il supporto dei biologi Gwendaline Provenzani, Gaetano Lauro, Gabriele Ciardi rappresentante di Blue Life che ha inoltre eseguito la pesatura ...