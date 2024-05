Spagna - calciatore di Seconda Divisione espulso per aver chiesto di soccorrere un tifoso sugli spalti

(Di domenica 5 maggio 2024) Inè accaduto un episodio che ha suscitato non poche polemiche: un giocatore del Racing Santander, squadra che milita nellaspagnola, è statodall’arbitro doporisoccorso per uncolpito da un arresto cardiaco. Lo racconta “El Cope“: Il Racing Santander ha battuto l’Elche 3-1 questo sabato e rimane nella posizione di poter giocare i playoff per la promozione in Prima. La festa del Sardinero è stata rovinata da una decisione strana e molto discutibile dell’arbitro Jon Ander González Esteban che, al 92° minuto della partita, hauno dei giocatori di casa, il centrocampista Íñigo Sainz-Maza., polemica per l’espulsione di Inigo del Racing Íñigo ha ...

