Elezioni Capodrise | il candidato sindaco Cecere | “Negro ha tradito la fiducia di un popolo”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024). IlNicola, in un post sulla sua pagina Facebook, risponde all’ennesima offesa che lo sto Vincenzoha diretto alla Grande coalizione per. “– afferma– la sua occasione l’ha avuto e l’ha sprecata. È stato ildal mandato più breve della storia die la sua caduta, come asserisce, non è imputabile alla mozione di s, espressione democratica del Consiglio comunale; piuttosto, allache aveva e che ha. Così come hail progetto civico in cui tanti di noi hanno creduto. In meno di due anni, ha frenato ogni slancio sociale, ha ...