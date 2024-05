Serie B - 37esima giornata | Pohjanpalo salva il Venezi - colpo Terna -a, FeralpiSalò in C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) PenultimadiB a dir poco entusiasmante: tra gol all'ultimo minuto, verdetti confermati e gioie rimandate all'ultima. Proprio su questo punto, la festa promozione del Como è rimandata dato il pareggio 0-0 col Modena e la vittoria al 93' dela. Al Parma basta un pari con la Cremonese per confermare il primato in campionato, mentre salutano le speranze di playoff Pisa e Sudtirol. Ripercorriamo le partite. Caligara regala un punto all'Ascoli Dopo cinquanta secondi di gioco si sblocca il risultato con Soleri che serve Brunori e il centravanti batte Vasquez con un bel diagonale. L'Ascoli prova a reagire, ai marchigiani servono punti in ottica salvezza. Il pareggio arriva al 27' con Celia che corre sulla corsia, mette al centro per Caligara che non sbaglia. Prima di andare negli ...